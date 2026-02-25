Akses Wisata Gunung Bromo Tetap Buka Meski Terjadi Longsor

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Akses wisata ke kawasan Gunung Bromo tetap dibuka meski terjadi longsor di area Bukit Kedaluh atau Bukit King Kong, Kabupaten Pasuruan, Rabu (25/2).

Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Endrip Wahyutama memastikan aktivitas wisata tidak terdampak secara signifikan.

“Masih aman. Longsoran terjadi di sebagian ruas jalan,” kata Endrip.

Dia menjelaskan longsor terjadi di sekitar area view point Bukit Kedaluh yang menutup sebagian ruas jalan.

Walakin, wisatawan masih dapat melintas menuju kawasan Laut Pasir melalui jalur alternatif yang tidak terdampak material longsor.

“Lokasi di view point Bukit Kedaluh, pengunjung dari arah penanjakan masih bisa melintas turun menuju Laut Pasir secara bergantian di jalur yang tidak terkena dampak longsor,” ujarnya.

Selain itu, wisatawan juga masih bisa mengakses kawasan Lemah Pasar atau yang sebelumnya dikenal sebagai Bukit Cinta karena jalur lalu lintas tidak terdampak longsor.

“Di daerah view point Lemah Pasar atau Bukit Cinta tidak terkena dampak lalu lintasnya,” katanya.