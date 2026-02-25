Longsor Terjang Jalur View Point Bukit Kedaluh Gunung Bromo, Tujuh Motor Tertimbun

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Insiden tanah longsor terjadi kawasan Gunung Bromo, tepatnya di ruas jalan sekitar lokasi view point Bukit Kedaluh atau Bukit Kingkong, Kabupaten Pasuruan, Rabu (25/3) sekitar pukul 05.30 WIB.

Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Endrip Wahyuta mengatakan longsor terjadi dengan lebar 15 x 10 meter.

"Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, sebanyak tujuh sepeda motor pelaku jasa wisata dilaporkan tertimbun material longsor, dengan dua di antaranya masih belum dapat dievakuasi," kata Endrip.

Saat ini, petugas dari Resort Wilayah Gunung Penanjakan bersama pelaku jasa wisata dan masyarakat setempat telah berada di lokasi untuk melakukan pemantauan serta penanganan.

"Sementara itu, alat berat dari PU Provinsi Jawa Timur sedang dalam perjalanan menuju lokasi guna mempercepat proses evakuasi dan penanganan dampak longsor," lanjutnya.

Meski begitu, kata Endrip, akses jalan menuju wisata Gunung Bromo sendiri masih bisa dilalui.

"Masih bisa. Longsoran terjadi di sebagian ruas jalan. Jadi, lokasi di view point Bukit Kedaluh, pengunjung yang dari arah Penanjakan, kendaraan masih bisa melintas turun menuju laut pasir secara bergantian di jalur yang tidak terkena dampak longsor," jelasnya.

Adapun yang di daerah view point lemah pasar (bukit cinta) tidak terkena dampak lalu lintasnya (mcr23/jpnn)