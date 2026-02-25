JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Longsor Terjang Jalur View Point Bukit Kedaluh Gunung Bromo, Tujuh Motor Tertimbun

Longsor Terjang Jalur View Point Bukit Kedaluh Gunung Bromo, Tujuh Motor Tertimbun

Rabu, 25 Februari 2026 – 17:10 WIB
Longsor Terjang Jalur View Point Bukit Kedaluh Gunung Bromo, Tujuh Motor Tertimbun - JPNN.com Jatim
Insiden tanah longsor terjadi kawasan Gunung Bromo, tepatnya di ruas jalan sekitar lokasi view point Bukit Kedaluh atau Bukit Kingkong, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (25/3) sekitar pukul 05.30 WIB. Foto: Dok TNBTS

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Insiden tanah longsor terjadi kawasan Gunung Bromo, tepatnya di ruas jalan sekitar lokasi view point Bukit Kedaluh atau Bukit Kingkong, Kabupaten Pasuruan, Rabu (25/3) sekitar pukul 05.30 WIB.

Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Endrip Wahyuta mengatakan longsor terjadi dengan lebar 15 x 10 meter.

"Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, sebanyak tujuh sepeda motor pelaku jasa wisata dilaporkan tertimbun material longsor, dengan dua di antaranya masih belum dapat dievakuasi," kata Endrip.

Baca Juga:

Saat ini, petugas dari Resort Wilayah Gunung Penanjakan bersama pelaku jasa wisata dan masyarakat setempat telah berada di lokasi untuk melakukan pemantauan serta penanganan.

"Sementara itu, alat berat dari PU Provinsi Jawa Timur sedang dalam perjalanan menuju lokasi guna mempercepat proses evakuasi dan penanganan dampak longsor," lanjutnya.

Meski begitu, kata Endrip, akses jalan menuju wisata Gunung Bromo sendiri masih bisa dilalui.

Baca Juga:

"Masih bisa. Longsoran terjadi di sebagian ruas jalan. Jadi, lokasi di view point Bukit Kedaluh, pengunjung yang dari arah Penanjakan, kendaraan masih bisa melintas turun menuju laut pasir secara bergantian di jalur yang tidak terkena dampak longsor," jelasnya.

Adapun yang di daerah view point lemah pasar (bukit cinta) tidak terkena dampak lalu lintasnya (mcr23/jpnn)

Tujuh motor tertimbun longsor yang terjadi Gunung Bromo tepatnya di ruas jalan view Bukit Kedaluh atau Bukit Kingkong

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Bromo longsor bromo Gunung Bromo longsor Bukit Kedaluh Gunung Bromo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU