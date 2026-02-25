FK Untag Surabaya Kantongi Akreditasi LAM-PTKes, Siap Cetak Dokter Masa Depan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran (FK) Untag Surabaya meraih akreditasi pertama Program Studi Sarjana Kedokteran dari LAM-PTKes. Capaian tersebut menjadi tonggak penting sebagai institusi pendidikan dokter yang terus berkembang dengan standar mutu nasional.

Rektor Untag Surabaya Harjo Seputro mengatakan keberhasilan memperoleh akreditasi pertama merupakan hasil konsistensi kampus dalam membangun pendidikan kedokteran berbasis kualitas akademik dan nilai kemanusiaan.

Menurutnya, kehadiran Fakultas Kedokteran Untag Surabaya tidak sekadar menambah jumlah institusi pendidikan dokter, tetapi menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan nasional.

"Fakultas Kedokteran Untag Surabaya kami kembangkan dengan standar mutu yang jelas, mulai dari kurikulum, fasilitas pembelajaran hingga kualitas dosen pengajar," kata Harjo, Rabu (25/2).

Untag Surabaya, kata dia, ingin memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi klinis yang kuat sekaligus karakter humanis dan nasionalis.

Harjo menambahkan akreditasi pertama menjadi bukti kesiapan FK Untag Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran secara profesional dan berkelanjutan.

Menurutnya, kualitas pendidikan dokter sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusia, khususnya dosen yang memiliki pengalaman klinis dan akademik.

"Investasi utama pendidikan kedokteran bukan hanya pada fasilitas, tetapi juga kualitas dosen," ujarnya.