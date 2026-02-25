Gudang Belakang Hi-Tech Mall Surabaya Terbakar, 13 Unit Damkar Diterjunkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran terjadi di kawasan Hi-Tech Mall Surabaya, Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Rabu (25/2). Api diketahui membakar bagian glasswool ducting instalasi AC di area gudang belakang gedung.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 10.06 WIB dari BPBD Kota Surabaya.

Petugas langsung menuju lokasi satu menit kemudian dan tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) pada pukul 10.11 WIB.

“Unit Tempur Rayon 2 Tambakrejo dan tim rescue yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman,” ujarnya.

Sebanyak 13 unit diterjunkan dalam penanganan kebakaran tersebut, terdiri atas enam unit tempur dan lima unit tim rescue dari sejumlah rayon serta pos pemadam kebakaran.

Api pokok dipadamkan sekitar pukul 10.48 WIB, sedangkan kondisi dinyatakan kondusif pada pukul 11.38 WIB.

Berdasarkan data petugas, luas gudang sekitar 25 x 20 meter, sedangkan area yang terbakar diperkirakan sekitar 2 x 10 meter.

Kebakaran diduga dipicu percikan api dari aktivitas pengelasan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.