300 Kreator Ikut TikTok Affiliate Revolution di Surabaya, Belajar Cara Cuan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri TikTok Affiliate di Indonesia terus berkembang pesat. Momentum itu terlihat dalam kegiatan bertajuk TikTok Affiliate Revolution yang digelar Superstar Agency di Surabaya Suites Hotel pada Minggu (18/1).

Kegiatan itu menjadi ajang edukasi bagi kreator untuk memaksimalkan potensi penghasilan melalui program afiliasi di platform TikTok. Lebih dari 300 kreator dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari strategi membangun bisnis melalui ekosistem afiliasi digital.

Acara menghadirkan sejumlah praktisi industri, seperti Michael Sugiharto dan Andri Firmansyah yang membagikan strategi pengembangan konten serta optimalisasi penjualan melalui TikTok Shop.

Materi yang disampaikan mencakup strategi produksi konten, pengelolaan akun affiliate, hingga pemahaman mengenai ekosistem Multi Channel Network (MCN).

Salah satu peserta asal Pasuruan Azam mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.

"Ilmu dari para pemateri dan energi dari sesama affiliate adalah kunci untuk terus berkembang. Yang terpenting sekarang adalah menjaga konsistensi dan terus belajar," ujar Azam.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan teknis terkait pembuatan konten yang efektif menghasilkan penjualan.

Salah satu kreator asal Surabaya Cece Xtine mengaku mendapatkan banyak peluang baru melalui kegiatan tersebut.