Sensasi Ngabuburit ala Sultan, Bus Premium Keliling Malang-Batu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut Ramadan 1447 Hijriah, Juragan99 Trans kembali menghadirkan program spesial tahunan NgabSul (Ngabuburit ala Sultan) yang digelar mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2026.

Program ngabuburit keliling kota dengan fasilitas premium itu tahun ini hadir lebih meriah dengan menyiapkan dua armada reguler untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat.

Peserta diajak berkeliling Kota Malang dan Batu menggunakan bus eksklusif berkapasitas 26 kursi sambil menikmati suasana Ramadan.

Tak sekadar perjalanan wisata, NgabSul menghadirkan pengalaman berbuka puasa di dalam bus, hiburan musik akustik, doorprize, serta dokumentasi perjalanan.

Rute perjalanan dimulai dari Garasi Pusat J99 Trans di Pakis menuju Kampung Sanan Blimbing, Alun-alun Kota Wisata Batu, lalu kembali ke Kota Malang.

Direktur Juragan99 Trans Suluk Waseso Segoro mengatakan NgabSul merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan pengalaman Ramadan berbeda bagi masyarakat.

“NgabSul kami rancang sebagai ruang kebersamaan yang hangat dan berkesan. Tahun ini kami siapkan dua armada reguler agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan sensasi ngabuburit ala Sultan dengan nyaman, aman, dan penuh hiburan,” ujar Suluk, Kamis (25/2).

Pada hari pertama pelaksanaan, kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Purwoto.