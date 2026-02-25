Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Sejumlah Kawasan Bakal Gerimis
Rabu, 25 Februari 2026 – 11:06 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (25/2) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Malamnya berawan hingga gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya Donomulyo gerimis. Kawasan lainnya berawan.
Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sore dan malam berawan dan berangin hingga gerimis di seluruh kawasan.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
