Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (25/2).
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo.
Gerimis juga mengguyur Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.
Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo.
Gerimis juga mengguyur Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.
Malamnya berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
