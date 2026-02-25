BNPB Keluarkan Peringatan Penting Soal Cuaca Ekstrem di Jawa Timur

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 10:15 WIB
Kondisi jembatan gantung Darus atau Jembatan Cinta yang terputus akibat banjir di Desa Jubung, Sukorambi, Jember, Jawa Timur, Sabtu (14/2/2026). Jembatan penghubung Kecamatan Sukorambi dan Ajung tersebut terputus akibat banjir pada Kamis (12/2) yang mengakibatkan warga harus menggunakan rute lain sejauh tujuh kilometer dari sebelumnya satu kilometer. ANTARA FOTO/Seno. (ANTARA FOTO/SENO)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan warga Jawa Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

Peringatan itu disampaikan meski kondisi banjir di sejumlah wilayah terdampak sudah mulai berangsur surut.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan banjir di beberapa daerah, termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan yang terdampak paling parah, sudah menunjukkan penurunan.

“Ketinggian muka air kini tersisa sekitar 10 hingga 50 sentimeter,” kata Abdul Muhari, Selasa (24/2).

BNPB memastikan tim gabungan masih bersiaga di lapangan, khususnya di Pasuruan, untuk membantu warga terdampak sekaligus mengawal distribusi bantuan logistik.

Kesiapsiagaan itu dilakukan menyusul penetapan status tanggap darurat bencana yang berlaku hingga akhir Maret 2026.

Banjir yang terjadi sejak pertengahan Februari tersebut dipicu luapan daerah aliran sungai Wrati dan Rejoso.

Peristiwa itu berdampak pada sedikitnya 2.363 kepala keluarga di sejumlah kecamatan yang hingga kini masih mendapatkan pendampingan petugas.

BNPB mengeluarkan peringatan penting terkait potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur. Warga diminta tetap waspada banjir susulan.
Sumber Antara
