Cuaca Jawa Timur 25 Februari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (25/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Jombang. Gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya Jombang masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)