RPH Surabaya Pastikan Pasokan Daging Sapi Aman Sampai Hari Raya Idul Fitri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, menjamin ketersediaan sapi hidup siap potong dalam kondisi aman, hingga Hari Raya Idul Fitri.

Hal tersebut menanggapi harga komoditas daging di pasar-pasar Surabaya, per 24 Februari. Diketahui harga daging sapi paha belakang, tercatat berada di angka Rp115.833 per kilogram.

Direktur Utama RPH SurabayanFajar Arifianto Isnugroho mengatakan berbagai langkah antisipatif dilakukan bersama mitra jagal, guna memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kebutuhan masyarakat selama Hari Raya Keagaman dipastikan dapat terpenuhi,” kata Fajar, Selasa (24/2).

Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir hingga Panic Buying. Stok yang ada diyakini tetap terkendali, serta pola distribusi terus dipantau.

“Kami mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan. RPH Surabaya juga memastikan seluruh proses pemotongan dilakukan sesuai standar aman, sehat, utuh, dan halal sehingga kualitas daging yang beredar di pasaran tetap terjamin,” tegasnya.

Terkait harga daging sapi paha belakang stabil berada di angka Rp115.833 per kilogram, Fajar menilai kondisi ini menunjukkan pasokan dan distribusi berjalan baik sehingga harga tetap terkendali.

“Menjelang Idul Fitri, diperkirakan terdapat penyesuaian bertahap sekitar Rp5.000 per kilogram. Namun demikian, penyesuaian ini dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali,” ucapnya.