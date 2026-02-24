JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tak Terlihat 5 Hari, Lansia di Sumenep Ditemukan Tewas di Rumahnya

Tak Terlihat 5 Hari, Lansia di Sumenep Ditemukan Tewas di Rumahnya

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:20 WIB
Tak Terlihat 5 Hari, Lansia di Sumenep Ditemukan Tewas di Rumahnya - JPNN.com Jatim
Polsek Sumenep lakukan olah TKP terkait temuan lansia meninggal dunia di rumahnya. Foto: Humas Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang lanjut usia (lansia) bernama Misriyadi (65) berjenis kelamin aki-laki ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pajagalan, Selasa (24/2) pukul 09.00 WIB. Korban ditemukan setelah lima hari tidak keluar rumah.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya bernama Siyama.

Saat itu, saksi diminta adik korban untuk mengecek keberadaannya karena sudah lama tidak terlihat.

Baca Juga:

"Setelah dilakukan pengecekan di kamar,  korban ditemukan meninggal dunia. Bahkan sudah mengeluarkan bau tidak sedap," kata  Anang.

Temuan itu dilaporkan ke Ketua RT setempat dan meneruskan informasi kepada pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, petugas dari Polsek Sumenep bersama tiga anggota segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengecekan.

Baca Juga:

"Korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Dr H Moh Anwar Sumenep untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, mereka tidak berkenan dilakukan visum maupun autopsi terhadap jenazah korban.

Lansia laki-laki ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi bau tidak sedap
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sumenep lansia Polres Sumenep lansia meninggal dunia lansia di sumenep

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU