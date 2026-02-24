Tak Terlihat 5 Hari, Lansia di Sumenep Ditemukan Tewas di Rumahnya

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang lanjut usia (lansia) bernama Misriyadi (65) berjenis kelamin aki-laki ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pajagalan, Selasa (24/2) pukul 09.00 WIB. Korban ditemukan setelah lima hari tidak keluar rumah.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya bernama Siyama.

Saat itu, saksi diminta adik korban untuk mengecek keberadaannya karena sudah lama tidak terlihat.

"Setelah dilakukan pengecekan di kamar, korban ditemukan meninggal dunia. Bahkan sudah mengeluarkan bau tidak sedap," kata Anang.

Temuan itu dilaporkan ke Ketua RT setempat dan meneruskan informasi kepada pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, petugas dari Polsek Sumenep bersama tiga anggota segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengecekan.

"Korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Dr H Moh Anwar Sumenep untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, mereka tidak berkenan dilakukan visum maupun autopsi terhadap jenazah korban.