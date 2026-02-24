Inilah Peran 3 Tersangka Pencurian Koper Wisatawan Asal Thailand di Gunung Bromo

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 20:02 WIB
Konferensi pers ungkap kasus pencurian koper wisatawan asal Thailand di Gunung Bromo. Foto: Humas Polres Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Polres Probolinggo mengungkap peran tiga tersangka dalam kasus pencurian koper milik wisatawan asal Thailand yang terjadi pada Minggu (15/2). Para tersangka ialah AR (34), ES (46) dan NF (45).

Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif menjelaskan otak di balik aksi pencurian ini ialah ES. Dalam menjalankan aksinya ES dibantu oleh AR sebagai eksekutor.

"Tersangka NF, yang merupakan istri ES berperan untuk membantu menghilangkan barang bukti," kata Latif saat konferensi pers, Selasa (24/2).

Terungkapnya kasus ini, bermula saat polisi menangkap AR, Minggu (21/2). Di hadapan aparat AR mengaku dia nekat mengambil koper milik wisatawan itu atas perintah ES.

Mendapat pengakuan tersebut, polisi bergegas mengamankan ES dan istrinya pada hari yang sama.

"Modus operandi yang digunakan komplotan pelaku adalah dengan merusak kunci pintu mobil Hiace yang digunakan korban, kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam kendaraan tersebut," jelasnya.

Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang sebesar Rp108.368.200 yang tersimpan di dalam koper.

Akibat perbuatannya, AR dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.

