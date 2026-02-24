Tabrakan Beruntun 6 Kendaraan di Darmo Surabaya, Mobil Mewah Terguling

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah mobil terjadi di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Selasa (24/2) sore saat arus lalu lintas sedang padat.

Insiden tersebut mengakibatkan satu mobil terguling dan beberapa kendaraan lainnya mengalami kerusakan.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu dilaporkan melibatkan enam mobil yang melaju dari arah selatan menuju pusat kota.

Satu mobil Toyota Vellfire bernopol L 1111 NG terguling di lokasi kejadian, sedangkan tiga kendaraan lainnya, yakni Daihatsu Sigra L 1790 ACL, Mitsubishi Xpander L 1120 AEF, dan Mazda L 1467 BAY mengalami kerusakan pada bagian bodi.

Petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab kecelakaan.

Personel Unit Penanganan Kecelakaan Polrestabes Surabaya Ngadianto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan serta pengumpulan barang bukti.

"Informasi awal melibatkan enam kendaraan, tetapi yang masih berada di TKP ada empat kendaraan. Kami lakukan penyelidikan dulu dan pengumpulan barang bukti untuk menyimpulkan penyebabnya," ujarnya di lokasi kejadian.

Akibat peristiwa tersebut, pengemudi Toyota Vellfire yang kendaraannya terguling mengalami luka ringan dan syok.