Pemuda Lumajang Tewas Tertimbun Kandang Ayam Roboh di Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Kejadian nahas menimpa Riyan Hananni warga Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pemuda berusia 24 tahun itu ditemukan tewas tertimbun material kandang ayam yang roboh di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Rabu (24/2).

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian di lokasi reruntuhan.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan tim SAR langsung diterjunkan setelah menerima laporan kejadian.

Menurutnya, satu tim rescue Unit Siaga SAR Malang Raya dikerahkan lengkap dengan peralatan ekstrikasi untuk melakukan pencarian korban.

“Tim tiba di lokasi pukul 11.50 WIB dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait serta warga untuk melakukan pencarian,” kata Nanang.

Dalam proses evakuasi, tim SAR gabungan menggunakan peralatan ekstrikasi untuk memotong rangka kandang yang menindih korban.

Pembongkaran dilakukan secara hati-hati guna menjaga keselamatan petugas dan mempercepat proses evakuasi. Korban akhirnya dievakuasi sekitar pukul 12.35 WIB.

Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kanjuruhan untuk penanganan lebih lanjut.