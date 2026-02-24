Kecelakaan Maut di Madiun, Remaja 17 Tahun Tewas Tertabrak Truk

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara sepeda motor dan truk colt diesel Mitsubishi di Jalan Diponegoro, tepatnya Desa/Kecamatan Mejayan pada Senin (23/2) sekira jam 23.00 WIB.

Akibat kecelakaan itu pengendara motor bernama Raditia Rama berusia 17 tahun tersebut asal Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun meninggal dunia.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Ipda Andika menjelaskan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat ke timur.

“Sesampainya di tempat kejadian perkara jalan menikung ke kiri kurang hati-hatinya, pengendara sepeda motor melebar ke kanan atau melebihi marka jalan,” jelas Andika.

Akibatnya, korban menabrak bodi belakang sebelah kanan Truk Colt Diesel Mitsubishi, yang berjalan dari arah timur ke barat.

“Korban meninggal dunia ketika dalam perawatan di rumah sakit,” katanya.

Unit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun telah mendatangi TKP dan menolong korban, lalu melakukan pengaturan arus lalu lintas.

“Melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Mencari keterangan saksi. Permintaan visum dan mengamankan barang bukti untuk keperluan lebih lanjut,” ujarnya