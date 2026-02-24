Banyak Mahasiswa Cemas, Universitas Ciputra Buka Ruang Healing Lewat Seni

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Ciputra Surabaya menggelar Art Exhibition & Workshop bertema 'Exhale' pada 23–25 Februari 2026 di Corepreneur UC.

Kegiatan yang diinisiasi Student Union Psikologi bersama Student Welfare Universitas Ciputra itu bertujuan membantu mahasiswa mengelola kecemasan melalui pendekatan kreatif berbasis seni.

Program ini dinilai relevan karena banyak mahasiswa menghadapi tekanan psikologis, baik dari persoalan pribadi, keluarga, maupun tuntutan akademik.

Dosen Psikologi Universitas Ciputra sekaligus Pembina Student Union Psikologi, Meilani Sandjaja mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen Student Welfare terhadap kondisi psikologis mahasiswa.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari data Student Welfare yang menunjukkan mahasiswa membutuhkan strategi pengelolaan kecemasan dan dukungan psikologis yang adaptif,” ujar Meilani.

Menurut dia, mahasiswa membutuhkan ruang yang tenang dan suportif, sehingga kegiatan Exhale dirancang sebagai intervensi ringan namun bermakna.

Kegiatan Exhale terdiri dari dua agenda utama, yakni pameran seni dan workshop interaktif.

Pada sesi pameran seni, ditampilkan berbagai karya mahasiswa dari Unit Kegiatan Mahasiswa Canvas dan Artupic, Student Union Fashion Design and Business, serta Vin Autism Gallery yang menghadirkan karya penyandang autisme.