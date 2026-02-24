Ular Piton 3 Meter Tertangkap Seusai Memangsa Ayam Warga Manyar Jaya Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya kembali mengevakuasi seekor ular piton sepanjang tiga meter di kawasan permukiman warga, Selasa (24/2) dini hari.

Ular dengan diameter sekitar 10 sentimeter tersebut ditemukan di pinggir Jalan Manyar Jaya V Nomor 16, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Reptil yang termasuk familia Phytonidae itu diduga hendak menuju sarangnya setelah memangsa seekor ayam milik warga setempat.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan laporan penemuan ular diterima sekitar pukul 02.43 WIB dari warga bernama Fathur.

Petugas kemudian mengerahkan satu unit tempur dari Pos Sukolilo menuju lokasi kejadian.

"Petugas tiba di lokasi pukul 02.48 WIB dan langsung berkoordinasi dengan warga sebelum melakukan evakuasi," kata Rokhim.

Menurut dia, proses evakuasi berlangsung cepat tanpa kendala berarti.

Sekitar tujuh menit kemudian, tepatnya pukul 02.55 WIB, ular piton tersebut dievakuasi petugas. Setelah ditangkap, ular tersebut dibawa petugas untuk penanganan lebih lanjut.