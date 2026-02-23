Hadirkan SATSPAM+, IM3 Lindungi Pengguna WhatsApp dari Penipuan Saat Ramadan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison melalui brand IM3 meluncurkan kampanye 'IM3 SATSPAM+ Amankan Pejuang Ramadan' dengan menghadirkan fitur perlindungan penipuan digital, termasuk perlindungan panggilan WhatsApp pertama di Indonesia.

Fitur perlindungan melalui SATSPAM+ (Satuan Anti Scam dan Spam Plus) dirancang untuk membantu pelanggan menghadapi peningkatan aktivitas digital selama Ramadan yang berpotensi meningkatkan risiko penipuan.

Selama bulan Ramadan, aktivitas digital masyarakat meningkat signifikan, mulai dari komunikasi, transaksi belanja, pengiriman THR hingga donasi digital.

Data 2025 menunjukkan kasus penipuan digital selama Ramadan meningkat hingga 34,7 persen, dengan 89 persen terjadi melalui WhatsApp dan 64 persen melalui panggilan telepon.

Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre mencatat Pulau Jawa sebagai wilayah dengan laporan penipuan tertinggi, termasuk Jawa Timur yang mencatat 60.533 laporan atau tertinggi ketiga secara nasional.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, fitur perlindungan dari penipuan online menjadi salah satu kebutuhan keamanan digital yang paling dianggap penting oleh masyarakat.

Melalui fitur SATSPAM+, pelanggan dapat memperoleh perlindungan secara real-time dari ancaman penipuan melalui SMS, panggilan reguler, hingga WhatsApp Call.

Fitur tersebut dilengkapi dengan deteksi otomatis nomor mencurigakan, pemblokiran panggilan spam, serta laporan harian yang dapat dipersonalisasi.