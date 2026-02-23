Hujan Deras, Empat Desa dan Sawah Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter di Madiun

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 18:30 WIB
Hujan intensitas tinggi menyebabkan empat desa di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, terendam banjir Minggu (22/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Hujan intensitas tinggi menyebabkan empat desa di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun terendam banjir Minggu (22/2).

Luapan air merendam area persawahan dan sejumlah ruas jalan desa, sehingga aktivitas petani terhenti dan mobilitas warga terganggu.

Petugas BPBD Kabupaten Madiun terus melakukan monitoring dan pemantauan di lokasi kejadian, Senin (23/2) sejak jam 10.00 WIB.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Madiun Fajar Lumaksono menyebutkan beberapa titik yang dilaporkan terdampak luapan banjir meliputi Desa Warurejo, Desa Babadan, Dusun Kasreman Desa Balerejo, dan Dusun Blawong Desa Gading.

“Wilayah di Kecamatan Balerejo tersebut, paling terdampak banjir akibat curah hujan sore sampai dengan malam, intensitas tinggi,” jelas Fajar.

Menurutnya, hujan berjam jam membuat aliran air sungai setempat meluber, dan menggenangi lahan pertanian dan jalan desa.

“Dampak belum masuk ke rumah warga namun lahan pertanian banyak terendam,” katanya.

Dia menambahkan ketinggian air yang menggenangi sawah mencapai 1,5 meter, sedangkan pada jalan desa berkisar 20 sampai dengan 50 centimeter.

Empat desa di Kecamatan Balerejo terendam banjir imbas hujan deras sejak Minggu (22/2).
