Bukan Balap Motor, Puluhan Pemuda di Magetan Terkena Razia Karena Balap Lari.

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Suara riuh terdengar di Jalan Raya Maospati–Magetan, Desa Sugihwaras pada Sabtu malam (21/2).

Warga menduga ada balap motor liar yang kembali meresahkan. Lampu kendaraan melintas pelan, kerumunan memenuhi tepi jalan, dan sorak sorai memecah suasana.

Namun, saat petugas datang pemandangan yang terlihat justru di luar dugaan. Bukan deru knalpot atau sepeda motor tanpa pelat nomor. Puluhan pemuda itu ternyata sedang balap lari di jalan protokol.

Aksi yang sempat viral di media sosial tersebut langsung mendapat respons cepat dari jajaran Polres Magetan melalui Polsek Maospati.

Meski tanpa kendaraan bermotor, kegiatan itu tetap dinilai mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta meresahkan warga sekitar.

Kapolsek Maospati AKP Vista Dwi Pujiningsih menegaskan pihaknya bergerak setelah menerima laporan masyarakat.

“Kami mendapat laporan adanya kegiatan balap orang yang mengganggu kenyamanan warga dan kelancaran lalu lintas. Kami langsung melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada pihak yang diduga terlibat,” ujar vista, Minggu (22/2).

Tak berhenti pada pembubaran, polisi juga memanggil pemilik salah satu angkringan/cafe berinisial IA yang berada di tepi jalan raya tersebut.