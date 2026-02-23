Unusa Buka Dua PPDS Baru, Perkuat Obgyn dan Pulmonologi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) resmi membuka dua dua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yaitu Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) serta Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi.

Peluncuran dua PPDS itu dilakukan secara bersama-sama dengan dua Fakultas Kedokteran lain, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra (UC) dengan dua PPDS dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuang (UHT) sebanyak lima PPDS, Sabtu (21/2).

Rektor Unusa Prof Dr Ir Triyogi Yuwono menjelaskan PPDS Obstetri dan Ginekologi Unusa mengusung visi menghasilkan dokter spesialis yang unggul, transformatif, dan humanistik berlandaskan nilai-nilai Ibnu Sina, serta kompeten dalam tata kelola antenatal berbasis nutrisi janin.

Pendekatan ini menempatkan kesehatan janin sebagai fondasi kualitas kesehatan manusia sepanjang hayat, sekaligus menjadi strategi pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi masa depan.

Sementara itu, PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Unusa dirancang untuk menghasilkan dokter spesialis pulmonologi yang unggul, inovatif, dan profesional berlandaskan nilai Islami, memiliki daya saing global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan komprehensif dengan keunggulan khusus pada penanggulangan tuberkulosis.

Penguatan bidang pulmonologi menjadi sangat penting mengingat Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis yang tinggi. Secara global, Indonesia menempati peringkat kedua kasus tuberkulosis setelah India.

Di tingkat nasional, Jawa Timur berada pada peringkat kedua kasus tuberkulosis setelah Jawa Barat, menjadikan penguatan kapasitas dokter spesialis respirasi sebagai kebutuhan mendesak.

“Kesehatan generasi bangsa dimulai sejak dalam kandungan dan harus dijaga sepanjang kehidupan. Melalui penguatan pendidikan spesialis di bidang kesehatan ibu dan penyakit respirasi, Unusa berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia," kata Prof Triyogi.