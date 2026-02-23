Pemkot Surabaya Siapkan Rp40 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan pada tahun 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan jalan rusak dan berlubang di berbagai wilayah Kota Pahlawan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi, menjelaskan bahwa besaran anggaran tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung pemeliharaan rutin, di samping pembangunan infrastruktur jalan baru.

“Sekitar Rp40 miliar, hampir sama dengan tahun kemarin. Jadi, di samping pembangunan, kami juga ada pemeliharaan,” ujar Syamsul, Senin (23/2).

Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya mengerahkan sembilan tim Satuan Tugas (Satgas) perbaikan jalan.

Tim ini dibagi dalam lima rayon dan diperkuat Unit Reaksi Cepat (URC) serta tambahan tim malam hari.

Baca Juga: Eri Cahyadi Imbau Masyarakat Tak Bagi Takjil di Pinggir Jalan

Kepala DSDABM Kota Surabaya Hidayat Syah memastikan respons tim di lapangan dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu batas waktu 1x24 jam.

"Yang pasti kami langsung turun. Jadi begitu ada laporan atau temuan, tim segera kami arahkan ke lokasi agar kerusakan jalan tidak semakin melebar dan membahayakan pengguna jalan,” ujar Hidayat.