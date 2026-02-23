Jembatan Antardesa Putus Diterjang Banjir, Pemerintah Janji Bangun Baru

jatim.jpnn.com, JEMBER - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan membangun jembatan penghubung antardesa yang putus akibat banjir di Desa Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dody mengatakan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pengecekan lapangan sekaligus menyusun desain kebutuhan pembangunan jembatan tersebut.

"Staf Kementerian PU sudah mengecek dan mendesain terkait kebutuhan jembatan dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Desa Pakusari," kata Dody seusai meninjau lokasi jembatan putus di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Minggu (22/2).

Menurutnya, jembatan yang dibangun nantinya akan dibuat lebih tinggi dari sebelumnya agar lebih aman dari ancaman banjir.

Namun, Dody meminta akses jalan menuju jembatan juga diperbaiki agar lebih landai dan tidak terlalu curam.

"Saya minta jalannya dibikin landai lagi karena terlalu curam, kasihan kalau anak-anak kecil yang melewati jalan itu untuk menuju jembatan akan mengalami kesulitan," ujarnya.

Dia berharap pembangunan jembatan bisa selesai dalam beberapa bulan ke depan sehingga aktivitas warga kembali normal.

Dody menegaskan pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur di Jember, khususnya yang terdampak bencana.