Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Malam Berawan-Gerimis di Sejumlah Kawasan

Senin, 23 Februari 2026 – 11:57 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (23/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang Kedungkandang hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya Sukun gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Sore dan malam berawan dan berangin hingga gerimis mengguyur seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-28 derajat celsius.

