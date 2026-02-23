Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Seluruh Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (23/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya masih gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)