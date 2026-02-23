Cuaca Jawa Timur 23 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (23/2).

Paginya Jombang, Kota Batu, dan Mojokerto berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Gresik, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang.

Gerimis juga mengguyur Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan. Gerimis mengguyur Blitar dan Kota Blitar. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, dan Malang. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Beberapa jam kemudian Kota Batu, Ngawi, Probolinggo, dan Tuban gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.