Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 23 Februari 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal imsak Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Senin (23/2).

1. Surabaya

Imsak: 04.07 WIB

Subuh: 04.17 WIB

2. Sidoarjo

Imsak: 04.07 WIB

Subuh: 04.17 WIB