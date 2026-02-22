Cuaca Malang Hari ini, Siap-Siap Mantel, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (22/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Siang hingga sore hujan ringan atau gerimis dan hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan gerimis dan hujan lebat disertai petir.

Malamnya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 19-28 derajat celsius.