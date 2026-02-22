Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Berawan, Siang Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (22/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Gunung Anyar dan Pakal. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)