Cuaca Jawa Timur 22 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat

Minggu, 22 Februari 2026 – 11:06 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (22/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Malang, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Malang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir masih melanda Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Beberapa jam kemudian Kota Batu, Ngawi, Probolinggo, dan Tuban gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
