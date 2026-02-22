JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:35 WIB
Minggu, 22 Februari 2026 – 10:35 WIB

9 Satgas Jalan Berlubang Surabaya Kerja Ngebut, Sehari Habiskan 60 Ton Aspal
Arsip-Perbaikan jalan rusak di Kota Surabaya. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan sembilan tim satgas jalan berlubang untuk mempercepat perbaikan kerusakan jalan di berbagai wilayah.

Setiap hari, satgas tersebut mampu menghabiskan hingga 60 ton aspal hotmix untuk menutup lubang jalan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan percepatan perbaikan jalan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Jadi, di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) itu juga punya tim satgas khusus untuk perbaikan jalan, sama seperti di satgas drainase sehingga setiap ada laporan atau temuan di lapangan, tim bisa langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu lama," kata Syamsul, Sabtu.

Menurutnya, satgas perbaikan jalan terdiri dari sembilan tim yang dibagi dalam lima rayon dan setiap hari berkeliling memantau kondisi jalan di seluruh wilayah Surabaya.

Apabila ditemukan jalan berlubang, tim langsung melakukan perbaikan agar aktivitas warga tidak terganggu terlalu lama.

"Kalau ada jalan berlubang itu dilaporkan, kemudian langsung ditindaklanjuti. Itu untuk percepatan perbaikan jalan, supaya aktivitas masyarakat tidak terlalu lama terganggu," ujarnya.

Selain patroli rutin, satgas juga menerima laporan masyarakat melalui berbagai kanal resmi yang disediakan Pemkot Surabaya.

Pemkot Surabaya mengerahkan 9 satgas jalan berlubang. Per hari mampu menghabiskan hingga 60 ton aspal untuk perbaikan jalan.
