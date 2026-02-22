Tragis, Dua Pembajak Sawah di Madiun Tewas Tersetrum Kabel Pompa Air

jatim.jpnn.com, MADIUN - Dua pekerja sawah meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik, di area persawahan Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Sabtu (21/2).

Korban bernama Yoni Asmoro (45) dan Puji Utomo (47) warga setempat. Korban ditemukan tewas terbujur kaku saat membajak sawah.

Kapolsek Kebonsari AKP Heru Santoso membeberkan saat itu kedua korban membajak sawah di sekitar lokasi kejadian.

Diduga mesin pembajak yang digunakan, tanpa sengaja mengenai sambungan kabel listrik yang terhubung ke pompa air.

“Kedua korban berniat memperbaiki sambungan kabel yang terkena mesin pembajak. Namun, saat proses perbaikan, ternyata kabel masih teraliri listrik dan menyengat keduanya,” kata Heru.

Masyarakat yang mengetahui insiden itu, segera melaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Madiun bersama Polsek Kebonsari, langsung mendatangi lokasi kejadian.

“Petugas selanjutnya melaksanakan Olah TKP. Kami bersama tenaga medis dari puskesmas setempat, memastikan kedua korban telah meninggal dunia di lokasi akibat sengatan listrik,” jelasnya.

Petugas hanya melakukan visum luar, sebelum menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan. Mereka menerimanya penyebab meninggalnya kedua korban sebagai musibah.