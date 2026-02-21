Kesal, Pria Asal Surabaya Tega Pukul Kepala Kekasihnya dengan Botol Miras

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 22:05 WIB
Polsek Driyorejo ringkus pria asal Surabaya yang diduga lakukan penganiayaan terhadap kekasihnya. Foto: Dok. Polres Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Ramadhoni WS (32) pria asal Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya diduga tega menganiaya kekasihnya sendiri berinisial SS di indekos Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Gresik pada Jumat (20/2) malam.

Penganiayaan yang dilakukan WS kepada SS yakni memukul kepala korban dengan botol minuman keras.

Kapolsek Driyorejo Kompol Musihram menjelaskan kejadian itu bermula saat saat korban pulang dari bekerja sekitar pukul 21:00 WIB.

"Saat tiba di dalam indekos, di situ ternyata korban mendapati sudah ada kekasihnya Ramadhoni yang sedang tertidur," kata Musihram, Sabtu (21/2).

SS lantas membangunkan sang kekasih dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Korban pun meminta Ramadhoni untuk keluar kos dengan mengeluarkan baju milik tersangka dari dalam lemari.

"Di dalam lemari baju itu ada botol kosong bekas minuman. Emosi karena sifat korban, tersangka langsung mengambil botol itu dan memukulkan ke kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang," ujarnya.

Akibat pukulan tersebut, SS mengalami luka robek sepanjang 1,5 sentimeter dan selanjutnya melaporkan sang kekasih ke Polsek Driyorejo.

Setelah pihak Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan, tersangka dan barang bukti langsung diamankan.

