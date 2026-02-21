Utusan Raja Salman Bagikan Takjil dan Al-Qur’an untuk Pasien RS Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta membagikan makanan berbuka puasa kepada pasien di Rumah Sakit Ubaya Surabaya, Sabtu (21/2).

Pembagian takjil tersebut juga disertai kurma serta Al-Qur’an terjemahan yang merupakan bantuan dari Raja Arab Saudi.

Ketua Atase Agama Kerajaan Arab Saudi Sheikh Ahmed bin Essa Al-Hazimi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program buka puasa Ramadan di Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026.

"Kami membagikan makanan berbuka, kurma dan juga Al-Qur’an beserta terjemahannya yang merupakan pemberian dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud," kata Ahmed didampingi wakilnya Sheikh Al Barraq bin Abdullah Al Ameeer.

Menurutnya, selain membagikan makanan berbuka, rombongan juga mendoakan pasien agar segera sembuh.

"Kami juga berterima kasih kepada RS Ubaya yang menerima kami dengan baik," ujarnya.

Wakil Direktur RS Ubaya dr Sinta Dwi Marlina mengapresiasi perhatian Kerajaan Arab Saudi kepada pasien dan tenaga kesehatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pemberian makanan berbuka puasa, kurma, serta doa kesembuhan bagi para pasien," kata Sinta.