JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hujan Deras, Talud 4 Meter di Buluharjo Magetan Longsor Menimpa Kandang Sapi

Hujan Deras, Talud 4 Meter di Buluharjo Magetan Longsor Menimpa Kandang Sapi

Sabtu, 21 Februari 2026 – 18:30 WIB
Hujan Deras, Talud 4 Meter di Buluharjo Magetan Longsor Menimpa Kandang Sapi - JPNN.com Jatim
Talud sepanjang setinggi empat meter dengan panjang 20 meter jatuh menimpa kandang sapi di Buluharjo. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Talud di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan mengalami longsor. Insiden itu terjadi disebabkan karena hujan yang mengguyur cukup lama pada Jumat (20/2) sekira pukul 23.30

Kasi Darlog BPBD Magetan Eka Wahyudi menjelaskan talud yang longsorbiyu menimpa rumah bagian dapur milik Sudarto (40) warga setempat, setinggi kurang lebih 4 meter dan panjang sekitar 20 meter.

“Talud ketebalan kurang lebih 2 meter alami Tanah Longsor, menimpa kandang sapi milik Tukiran (60), lebar 4 meter, panjang 15 meter,” ujar Eka, Sabtu (21/2).

Baca Juga:

Akibat kejadian tersebut, kandang mengalami kerusakan parah. Beruntungnya, satu ekor sapi milik Tukiran saat ini dievakuasi di belakang rumah.

BPBD Kabupaten Magetan bersama warga setempat langsung melakukan kerja bakti membersihkan material longsor. Petugas juga memasang terpal di area terdampak sebagai langkah antisipasi jika hujan kembali turun dan mencegah longsor susulan.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, khususnya wilayah perbukitan seperti Kecamatan Plaosan, agar meningkatkan kewaspadaan saat curah hujan tinggi.

Baca Juga:

“Tidak ada korban jiwa.Saat ini dilaksanakan kerja bakti pembersihan material longsor dan pemasangan terpal,” tandas Eka. (mcr23/jpnn)

Talud sepanjang setinggi empat meter dengan panjang 20 meter jatuh menimpa kandang sapi di Buluharjo.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Talud longsor talud longsor magetan talud magetan talud

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU