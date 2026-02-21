Geger! Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Ngawi, Kondisinya Mengenaskan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Jenazah perempuan ditemukan mengapung di sungai Dusun Winong, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu (21/2) sekira pukul 11.00 WIB.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Ngawi, bersama aparat polsek dan pemerintah desa setempat, tiba di lokasi mengecek penemuan mayat.

Kapolsek Paron AKP Muh Nur Haris mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara jenis kelamin jasad adalah perempuan, dengan usia diperkirakan 40 sampai 50 tahun.

“Untuk identitas masih belum diketahui. Kemudian diduga sudah meninggal kurang lebih tujuh hari,” ujar Nur Haris.

Dia menambahkan saat ditemukan kondisi jenazah sudah mengenaskan. Seluruh bagian tubuh melepuh, akibat telah lama terbawa arus sungai.

“Kalau informasi yang kami terima, jasad korban bukan penduduk Desa Jambangan. Sampai saat ini tidak ada yang kehilangan warganya, di desa tersebut,” bebernya.

Walakin, pihaknya mengaku bakal mencari informasi orang hilang, baik di tingkat Kecamatan Paron, maupun luar daerah, guna mencari tahu identitas korban.

Dia mengimbau kepada masyarakat jika ada keluarga atau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga, dalam waktu lama, maka segera konfirmasi ke Polsek Paron