Polisi Bubarkan Remaja Hendak Perang Sarung di Alun-alun Ponorogo, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Polres Ponorogo membubarkan sejumlah remaja yang diduga hendak melakukan aksi perang sarung di kawasan Alun-alun Kota Ponorogo, Kamis (19/2).

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan pembubaran dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110.

"Begitu ada laporan masuk terkait dugaan perang sarung, anggota langsung kami kerahkan ke lokasi dan berhasil mencegah sebelum terjadi bentrokan," kata Andin, Jumat (20/2).

Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah remaja terlihat berkumpul sambil membawa sarung.

Polisi kemudian membubarkan mereka serta memberikan imbauan agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Menurut Kapolres, mayoritas remaja yang terlibat masih berusia di bawah umur sehingga penanganan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan pembinaan.

"Kami kedepankan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya," ujarnya.

Andin menambahkan fenomena perang sarung maupun aktivitas sound horeg kerap muncul sebagai tradisi musiman saat Ramadan.