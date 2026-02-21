Sungai Lubawang Meluap Lagi, Rumah Warga Situbondo Terendam

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 16:10 WIB
Arsip foto - Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendampingi pengurus Apkasi melihat kondisi Sungai Lubawang Kecamatan Banyuglugur, Situbondo. Rabu (11/2/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto (Situbondo)

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Luapan Sungai Lubawang kembali membanjiri permukiman warga di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo setelah hujan deras mengguyur wilayah setempat, Jumat malam.

Seorang warga Dusun Paddek Hartono mengatakan hujan deras terjadi sejak sore hari sebelum sungai meluap dan merendam rumah warga.

"Hujan deras sejak sore menjelang berbuka puasa, dan air Sungai Lubawang meluap dan membanjiri rumah saya sejak pukul 20.00 WIB dan ketinggian mencapai sekitar 40 cm atau lutut orang dewasa," kata Hartono, Jumat (20/2) malam.

Menurut dia, hingga sekitar pukul 21.00 WIB hujan masih terus turun sehingga warga tetap siaga mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.

Hartono menyebut rumahnya berjarak sekitar 300 meter dari sungai. Air sempat masuk hingga ke teras rumah warga dan berlangsung sekitar 15 menit.

"Kami bersama warga lainnya tetap siaga khawatir air sungai meluap lagi karena hujannya sampai saat ini belum reda," ujarnya.

Banjir akibat luapan Sungai Lubawang sebelumnya juga terjadi pada Januari 2026 dan berdampak pada ribuan rumah warga.

Permukiman yang terdampak tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Banyuglugur. (antara/mcr12/jpnn)

Luapan Sungai Lubawang kembali membanjiri rumah warga di Situbondo setelah hujan deras mengguyur wilayah Besuki.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
