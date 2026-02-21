Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (21/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ngantang dan Pujon. Gerimis mengguyur Kasembon. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.