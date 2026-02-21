JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

Sabtu, 21 Februari 2026 – 11:06 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (21/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ngantang dan Pujon. Gerimis mengguyur Kasembon. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU