Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Siang Gerimis, Sore & Malam Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (21/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 43-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)