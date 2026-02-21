Cuaca Jawa Timur 21 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (21/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu dan Sidoarjo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Pasuruan, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 21-48 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)