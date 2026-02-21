JPNN.com

Hujan Deras Picu Longsor dan Banjir Lumpur di Pacitan, 12 Rumah Terdampak

Sabtu, 21 Februari 2026 – 12:07 WIB
Hujan Deras Picu Longsor dan Banjir Lumpur di Pacitan, 12 Rumah Terdampak - JPNN.com Jatim
Tim BPBD Pacitan melakukan asesmen di salah satu rumah yang terdampak longsor di Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat (20/2/2026). (ANTARA/HO - BPBD Pacitan)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pacitan memicu bencana tanah longsor dan banjir lumpur di Kecamatan Sudimoro, Jumat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan melaporkan sedikitnya 12 rumah terdampak longsor dan puluhan lainnya terdampak luapan lumpur.

"Peristiwa terjadi setelah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanah di sekitar tebing menjadi labil serta sungai meluap," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Radite Suryo Anggono, Jumat (20/2).

Longsor terjadi di tiga desa. Rinciannya, lima rumah di Desa Gunungrejo, lima rumah di Desa Karangmulyo, dan dua rumah di Desa Ketanggung.

Sebagian besar rumah terdampak berada di dekat tebing. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian dinding dan pagar yang jebol akibat tertimpa material longsor.

"Tidak ada yang rusak total, tetapi ada tembok rumah yang jebol karena material longsor," ujar Radite.

Selain longsor, banjir lumpur juga menerjang Dusun Kaligoro, Desa Sukorejo. Puluhan rumah terdampak akibat luapan sungai yang membawa material lumpur.

Saat ini genangan telah surut. Warga bersama petugas melakukan pembersihan sisa lumpur.

Hujan deras di Pacitan memicu longsor dan banjir lumpur di Kecamatan Sudimoro. Sebanyak 12 rumah terdampak, puluhan lainnya terkena luapan lumpur.
Sumber Antara
