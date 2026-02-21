Warga Sumenep Rela Antre Salat Tarawih Sejak Siang, Ternyata

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Warga Sumenep berbondong-bondong untuk salat Tarawih di sejumlah Masjid, Rabu (18/2). Masyarakat telah hadir dan menggelar tikar sejak siang hari.

Usut punya usut, masyarakat rela antre sejak siang hari karena menunggu pembagian zakat oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Madura MH Said Abdullah sebesar Rp300 ribu.

Pembagian zakat itu dilakukan di masjid dan musala wilayah Kabupaten Sumenep, yaitu Musala Wakaf Abdullah, Masjid Laju, Masjid Nasabandiyah, Musala Habib Muhsin, Musala Zainab, Musala Ba’antar, Musala Bahrez, serta Masjid Fatimah Bin Gauzan.

Melihat hal itu, Polres Sumenep menerjunkan 193 personel untuk mengamankan kegiatan mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.

"Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan salat Tarawih dan pembagian zakat mal dapat berjalan dengan aman, lancar, serta situasi tetap kondusif. Ini berkat sinergi yang baik antara personel pengamanan dan masyarakat," kata Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto, Jumat (20/2).

Polres Sumenep akan terus meningkatkan kehadiran dan pelayanan kepolisian selama bulan Ramadhan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan pembagian zakat mal itu hanya dilaksanakan pada Rabu (18/2) kemarin saja selama bulan Ramadan ini.

"Hari rabu saja, zakat mal," kata Widi.