Viral, Kisah Pernikahan dengan Selisih Usia 23 Tahun di Magetan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 09:34 WIB
Pasangan pengantian viral beda 23 tahun Nusantoro Jati (42) warga Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan/Kabupaten Magetan dan Gracia Angelica Mayangsari (19), warga Dukuh Kauman, Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sebuah video yang menampilkan pertemuan sepasang kekasih di Kabupaten Magetan viral di media sosial. Video itu menyorot momen saat kedua calon pengantin duduk berdekatan dalam sebuah ruangan, satu meja dengan petugas pencatatan pernikahan, disaksikan oleh keluarga kedua pihak.

Dalam video, petugas pencatatan pernikahan menanyakan kesediaan dan alasan mempelai perempuan menerima pinangan:

“Apakah panjenengan (anda) menerima pinangan dari Nusantoro Jati, alasannya apa?," tanya petugas.

Perempuan itu pun mengangguk disertai senyum sumringah, sambil menjawab singkat 'cinta, Pak'. Momen itu disambut tawa dan suka cita dari pasangannya.

Belakangan terungkap kedua mempelai adalah Nusantoro Jati (42) warga Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan/Kabupaten Magetan, dan Gracia Angelica Mayangsari (19), warga Dukuh Kauman, Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan.

Acara ini merupakan bagian dari persiapan pernikahan mereka dan menarik perhatian publik karena perbedaan usia yang terpaut 23 tahun.

Dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Jati menceritakan awal pertemuannya dengan Gracia.

“Ketemunya sekitar setengah tahun lalu, 2025, saat dia menyanyi di panggung Magetan. Kami kenalan, cocok, rasanya berbeda, dan baru pertama kali jatuh cinta,” ujar Jati, Jumat (20/2).

Dari pacaran tiga bulan ke pernikahan, inilah kisah cinta beda generasi di Magetan.
