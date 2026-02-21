179.440 Tiket Lebaran Ludes Terjual, Keberangkatan H-3 Jadi Favorit di Daop 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 179.440 tiket untuk periode Angkutan Lebaran 2026 telah terjual dari 561.528 tempat duduk yang disediakan. Masih ada 382.088 tiket lebaran masih tersedia.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan untuk tanggal favorit atau penjualan dengan tiket tertinggi pada masa Angkutan Lebaran yakni pada Tanggal 18 Maret atau (H-3) dengan penjualan sebanyak 17.545 tiket.

"Selain itu, arus balik mulai H+1 hingga H+10, tingkat keterisian tempat duduk juga menunjukkan peningkatan signifikan dan diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada akhir masa libur Lebaran," kata Mahendro, Jumat (20/2).

Mahendro menyampaikan beberapa rute favorit dari wilayah Daop 8 Surabaya yang menjadi pilihan pelanggan di antaranya KA tujuan Yogyakarta, Semarang, Ketapang, Bandung, dan Jakarta.

Tingginya minat masyarakat menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap layanan kereta api sebagai moda transportasi andalan selama musim mudik maupun balik.

Sementara itu, KAI Daop 8 Surabaya juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap program diskon tarif sebesar 30 persen stimulus dari pemerintah untuk kelas ekonomi komersial periode Angkutan Lebaran 2026.

Hingga saat ini, penjualan tempat duduk untuk kereta api yang mendapatkan diskon 30 persen telah terjual sebanyak 43.820 tiket, meskipun secara bertahap terus mengalami peningkatan penjualan.

"KAI juga mengimbau masyarakat agar segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan lebih awal untuk mendapatkan jadwal serta kelas layanan sesuai kebutuhan," ujar Mahendro. (mcr23/jpnn)