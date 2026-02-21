53.237 Calon Mahasiswa Daftar SNBP 2026 di Unesa, Prodi Psikologi Jadi Favorit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mencatatkan lonjakan pendaftar signifikan dengan total 53.237 pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang resmi ditutup pada Rabu (18/2).

Rinciannya, 27.551 pendaftar menempatkan Unesa sebagai pilihan pertama, sedangkan 25.686 lainnya memilih sebagai pilihan kedua. Angka ini naik 11.058 atau 26,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 42.179 pendaftar.

Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa Martadi menjelaskan kuota SNBP 2026 hampir sama dengan tahun lalu, yakni 6.532 mahasiswa, naik dari 6.006 karena penambahan sembilan program studi baru.

“Terkait kuota Unesa jalur SNBP tahun ini sebenarnya sama saja seperti tahun sebelumnya. Namun, ada tambahan sembilan prodi baru, jadi kuotanya naik berdasarkan kebutuhan prodi baru menjadi 6.532 dari 6.006 tahun lalu,” ujar Martadi, Jumat (20/2).

Martadi menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme calon mahasiswa. Menurutnya, meningkatnya minat mendaftar bukan hanya angka statistik, tetapi juga refleksi kepercayaan terhadap kualitas Unesa yang terus bertransformasi.

Konsistensi kampus dalam meningkatkan mutu pendidikan, iklim perkuliahan, dan sosialisasi hingga pelosok daerah turut mendorong generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas.

Para peserta yang telah mendaftar kini menunggu pengumuman hasil akhir pada 31 Maret 2026.

Martadi mengingatkan agar para calon mahasiswa tetap menjaga ritme belajar, termasuk mempersiapkan UTBK, untuk mengantisipasi segala kemungkinan.