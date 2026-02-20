Pemkot Surabaya Masih Finalisasi Data Penerima Beasiswa PAUD-TK

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya masih melakukan finalisasi data penerima beasiswa bagi 7.000 siswa miskin jenjang PAUD-TK yang dijadwalkan cair pada tahun 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa validasi data diperlukan agar bantuan tepat sasaran.

"Bagaimana mekanismenya nanti, bagaimana caranya kami memberikan beasiswa itu kepada anak atau kami atau seperti apa, ini yang saat ini kita finalkan. Ini mudah-mudahan enggak lama lah, kami segera luncurkan," kata Febri, Jumat (20/2).

Baca Juga: Bek Persebaya Mikael Tata Jadi Mahasiswa UMSURA Lewat Beasiswa Atlet

Beasiswa sebesar Rp50 ribu per bulan tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2026.

Namun, proses pencairan belum berjalan karena Pemkot ingin memastikan semua data penerima, terutama anak dari keluarga miskin dan pramiskin usia 2–6 tahun, sudah akurat.

Febrina menambahkan target finalisasi data rampung Februari 2026 sehingga pencairan bisa dilakukan mulai Maret atau sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Ya, (langsung turun ke) sekolah,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i juga menyoroti belum dijalankanya program tersebut.