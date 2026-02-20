JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Harga Cabai Rawit di Surabaya Tembus Rp125 Ribu, Lebih Mahal dari Daging Sapi

Harga Cabai Rawit di Surabaya Tembus Rp125 Ribu, Lebih Mahal dari Daging Sapi

Jumat, 20 Februari 2026 – 18:40 WIB
Harga Cabai Rawit di Surabaya Tembus Rp125 Ribu, Lebih Mahal dari Daging Sapi - JPNN.com Jatim
Masyaroh, pedagang cabai di Pasar Pucang Anom mengungkapkan harga cabai rawit per kilogram mencapai harga Rp125 ribu. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Surabaya melonjak tajam sejak Selasa (17/2) malam. Kini, harganya tembus Rp125 ribu per kilogram.

Pantauan di Pasar Pucang Anom, harga cabai rawit lebih mahal dibanding daging ayam maupun daging sapi.

Maysaroh (56) pedagang cabai di pasar tersebut mengatakan harga normal cabai rawit biasanya berkisar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram.

"Sekarang Rp125 ribu, lebih mahal dari daging ayam per kilogram Rp38 ribu dan daging sapi kualitas terbaik Rp110 ribu per kilogram," ujar Maysaroh, Jumat (20/2).

Menurut dia, selain cabai rawit, harga bahan pokok lainnya pada pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah relatif stabil.

“Yang lain masih normal, sayur normal. Hanya bawang merah naik Rp5 ribu, dari Rp40 ribu sekarang jadi Rp45 ribu per kilogram,” jelasnya.

Maysaroh mengaku kenaikan harga cabai rawit sulit diprediksi. Fluktuasi harga bisa terjadi dalam hitungan jam.

"Ya kalau katanya tengkulak yang nyetok itu, harga baik gara-gara stoknya kurang, gak ada stok banyak," ucap Maysaroh.

Harga cabai rawit di Surabaya melonjak hingga Rp125 ribu per kilogram, lebih mahal dari daging sapi. Pedagang sebut stok minim saat awal Ramadan.
TAGS   harga cabai rawit surabaya harga bahan pokok ramadan 2026 pasar pucang anom Pasar Keputran harga cabai rawit

