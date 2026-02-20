Sekelompok Pemuda di Lamongan Bubar Saat Didatangi Polisi, Motor & Sarung Tertinggal

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Aksi sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan perang sarung meresahkan warga di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Polisi pun bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan laporan adanya perang sarung diterima petugas pada Jumat (20/2) pukul 02.00 WIB.

Warga melaporkan adanya segerombolan pemuda yang berkumpul di Jalan Raya Menongo, Desa Sumberaji.

"Petugas melakukan pengecekan di lokasi. Namun, saat petugas tiba, para pemuda yang diduga terlibat sudah membubarkan diri," kata Hamzaid.

Meski begitu, polisi menemukan sejumlah barang yang ditinggalkan di lokasi.

Petugas kemudian mengamankan tiga unit sepeda motor serta beberapa sarung yang telah dililit bersama kabel dan selang, yang diduga akan digunakan sebagai alat perang sarung.

Barang bukti yang disita tiga sepeda motor serta tiga helai sarung yang telah dililit dengan kabel dan selang.

"Seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sukodadi untuk proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.